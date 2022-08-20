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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan milli sporculara tebrik mesajı

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan milli sporculara tebrik mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında "Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihî bir netice elde eden tüm millî sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbî şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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