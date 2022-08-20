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Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Frank Lampard’dan Dele Alli açıklaması

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Everton'ın menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken Beşiktaş görüşmelerini de doğruladı.

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