Okan Buruk’tan Mauro Icardi sözleri! Yıldız isim Galatasaray’a mı transfer olacak?

"TAM TAKIM OLDUĞUMUZDA OYUNCULARIN PERFORMANSLARI DA ARTACAKTIR"



Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Geçen senin iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek bir oyuncu. Kerem çok çalışıyor. Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in performansının daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Biz takım olduğumuzda bütün oyuncuların performanslarının da artacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Oyuna sonradan giren ve attığı golle galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için ise Okan, "Bugün çok güzel bir gol attı. Karakter olarak olan çok önemli bir oyuncu. Girdiği iki maç da attığı kritik gollerle 6 puan kazanılmasında büyük rol oynadı" dedi.



Dries Mertens'in net mevkisinin forvet arkası olarak düşündüklerini ifade eden Okan Buruk, "Geçen sene de orada oynadı. Sol kenarda oynayacağı yerlerden biri. Yüzde yüzünü bulduğu zaman sol tarafta da yer alabilir. En verimli olduğu yer forvet arkası olarak gözüküyor. 45 dakikayı iyi bir şekilde çıkarttı. Hafta içi bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer maça 8 gün süre var. Yüzde yüz bir şekilde hazır olacağını düşünüyoruz. Buraya geldiğinde ilk maçına 4 antrenmanla çıktı. Bu da ikinci haftası, normalde oyuncular 6 haftada hazırlanıyor" diye konuştu.