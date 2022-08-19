19 Ağustos 2022, Cuma
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Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

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Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor-FC Kopenhag maçının biletleri satışa sunuldu.

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