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Son dakika: Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan açıklaması! KAP'a Ajax duyurusu

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan açıklaması! KAP’a Ajax duyurusu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Hollanda devi Ajax'ın ilgilendiği Ahmetcan Kaplan hakkında KAP'a açıklama yaptı. Bordo mavililer Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, genç stoper oyuncusu Ahmetcan Kaplan ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın yeni kulübü de açıklamayı yaptı. Açıklamada, oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise, Ahmetcan Kaplan için 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeme alındığı ve sonraki satıştan elde edilecek karın %15'inin Trabzonspor'a verileceği belirtildi.

Trabzonspor'un şampiyon olarak tamamladığı 2021/22 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezonda bordo mavili forma ile ligde çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist ile oynamıştı.

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