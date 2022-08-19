14 asırdır zamana meydan okuyan cami

GEÇMİŞTE HALKIN SORUNLARINI ÇÖZEN BİR MAHKEME GÖREVİ DE GÖRÜYORDU

Akre Büyük Cami İmam ve Vaizi Muhammed Akreyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, İslam halifelerinden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah döneminde yapıldığını söyledi.

Akreyi, "Aynı zamanda 1381 yıl önce Hormal Camisi adında bir ibadethane daha yapılmıştı. Bu iki kadim cami kurulduğundan beri din ve topluma hizmet için kullanıldı." dedi.

Geçmişte camiye ait eğitim kurumunun, halkın sorunlarını çözen bir mahkeme görevi de gördüğünü aktaran Akreyi, diğer ülkelerden insanların buraya gelip ilim tahsil ettiğini kaydetti.