19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bertrand Traore'de rakip Başakşehır!

Bertrand Traore'de rakip Başakşehır!

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Bertrand Traore’de rakip Başakşehır!

Galatasaray, Aston Villa'nın forveti Bertrand Traore için pazarlıklarını yaparken, transferde Başakşehir de devreye girdi. G.Saray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA