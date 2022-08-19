19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Diallo için büyük kapışma

Diallo için büyük kapışma

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Diallo için büyük kapışma

Manchester United, geçen sezon 40 milyon Euro’ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Beşiktaş, Amad Diallo için hemen harekete geçti ancak Fildişili yıldız için tam 5 rakibi daha var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA