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Avrupa Atletizm Şampiyonası: Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde

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Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Avrupa Atletizm Şampiyonası: Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde

Münih'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev, 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.

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