Eden Hazard’a Galatasaray’dan teklif! Dünya yıldızı isim sarı kırmızılı formayı giyecek mi?

CİMBOM KAPIYI ÇALDI

İspanyol basınında Sport, Galatasaray'ın Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini ilettiğini belirtti. Carlo Ancelotti'nin kadrosunun daralabileceği, birçok oyuncuya talipler varken son dakikada Galatasaray'ın da Hazard için Madrid ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi.

EN AZ 40 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sport'un haberinde Hazard için devrede olan Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı belirtildi. Çünkü İspanyol ekibinin 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı yıldızı en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücrete bırakmaya sıcak bakıyor.