Eden Hazard'a Galatasaray'dan teklif! Dünya yıldızı isim sarı kırmızılı formayı giyecek mi?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Eden Hazard'ın gündeme gelmesi dünya basınında geniş yankı buldu. İspanyol basını Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifini ilettiğini yazdı. İşte detaylar...
Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle dikkatleri çeken Galatasaray, yine flaş bir isim için girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılıların Real Madrid'den Eden Hazard'ın peşinde olduğu iddia edildi.
CİMBOM KAPIYI ÇALDI
İspanyol basınında Sport, Galatasaray'ın Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini ilettiğini belirtti. Carlo Ancelotti'nin kadrosunun daralabileceği, birçok oyuncuya talipler varken son dakikada Galatasaray'ın da Hazard için Madrid ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi.
EN AZ 40 MİLYON EURO İSTENİYOR
Sport'un haberinde Hazard için devrede olan Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı belirtildi. Çünkü İspanyol ekibinin 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı yıldızı en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücrete bırakmaya sıcak bakıyor.
Futbol otoriteleri, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'na katkı verebilmesi için bir takımda oynaması gerektiğini belirterek, "Eden, teklifi kabul etmeli" görüşünü dile getirdi.
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