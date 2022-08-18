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Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in acı günü

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in acı günü

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti.

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