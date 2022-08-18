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Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı!

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Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Okan Buruk’tan Mertens ve Torreira kararı!

Ümraniye'nin Fenerbahçe ve Antalya ile oynadığı maçları inceleyen Okan hoca, rakibini hücum ağırlıklı bir kadroyla devirmeyi hedefliyor. Takımın yeni yıldızlarından Mertens; Seferovic'in hemen arkasında ikinci forvet, Torreira ise savunmanın önünde oyun kurucu rolünü üstlenecek.

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