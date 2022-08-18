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Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası! Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul'da

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SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Galatasaray’dan Mauro Icardi bombası! Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul’da

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Mauro Icardi'nin menajeri olan eşi Wanda Nara'nın sarı kırmızılı kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz'ın haberi...

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