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Lakers Lebron James ile anlaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Lakers Lebron James ile anlaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

NBA'da forma giyen be "KING" lakaplı yıldız basketbolcu Lebron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Lebron James'in Lakers ile yaptığı anlaşmanın detayları da açıklandı. Diğer taraftan takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini uzattı.

NBA'in yeni sezonunda kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen ünlü yıldız Lebron James, Lakers'ta kaldı.

37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu Lebron James, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

LEBRON JAMES NE KADAR ALACAK?

James, 2 yılda 85 milyon dolar kazanacak.

ANTHONY DAVIS'TEN 5 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon dolar kazanması bekleniyor.

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