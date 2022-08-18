Lakers Lebron James ile anlaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

ANTHONY DAVIS'TEN 5 YILLIK ANLAŞMA



Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon dolar kazanması bekleniyor.