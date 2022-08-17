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Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Süper Lig’in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Geçen hafta hakem Yasin Kol'un verdiği kararlarla haksızlığa uğradıklarını açıklayan Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçına Arda Kardeşler atandı.

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