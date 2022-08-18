18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakem kararları TV'ye taşınıyor! TFF'den tarihi karar

Hakem kararları TV'ye taşınıyor! TFF'den tarihi karar

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2022
ABONE OL
Hakem kararları TV’ye taşınıyor! TFF’den tarihi karar

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendireleceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA