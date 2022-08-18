Galatasaray’ın yeni transferi sakatlandı! Yıldız isim 3 hafta yok

ÜMRANİYE VE TRABZON'A KARŞI YOK!

Galatasaray Süper Lig 'in 3. hafta maçında Ümraniyespor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da yeni transferlerden Fredrik Midtsjo sakatlık yaşadı. Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek 29 yaşındaki Norveç'li futbolcunun Trabzonspor maçında da oynaması beklenmiyor.