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Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı! Yıldız isim 3 hafta yok

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Galatasaray’ın yeni transferi sakatlandı! Yıldız isim 3 hafta yok

Ligde aldığı şoke eden Giresunspor mağlubiyeti ile sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber de yeni transfer Midtsjö'den geldi. Norveçli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray 'a Ümraniyespor maçı öncesi kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Fredrik Midtsjo sakatlandı. Norveçli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ÜMRANİYE VE TRABZON'A KARŞI YOK!

Galatasaray Süper Lig 'in 3. hafta maçında Ümraniyespor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da yeni transferlerden Fredrik Midtsjo sakatlık yaşadı. Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek 29 yaşındaki Norveç'li futbolcunun Trabzonspor maçında da oynaması beklenmiyor.

İLK MAÇINDA ASİST

Fredrik Midtsjo Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olmuş ve Gomis'in attığı golde asisti yapan isim olmuştu. Yıldız orta saha ayrıca Giresunspor maçında 11'de forma giymiş 83 dakika sahada kalmıştı.

Ümraniyespor maçında darbe alan Fredrik Midtsjo'nün tedavisine hemen başlandığı ve en kısa süre içinde takıma dönmesi için sağlık kurulunun çalıştığı öğrenildi.

YERİNE TORREIRA

Teknik direktör Okan Buruk'un yaşanan bu sakatlık sonrası Fredrik Midtsjo yerine Lucas Torreira'ya şans vermesi bekleniyor.

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