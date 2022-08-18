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Anthony Hurk Çaykur Rizespor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Anthony Hurk Çaykur Rizespor ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Anthony Edsel Johannes van den Hurk ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 yaşındaki santrforun kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attığı vurgulanarak, "Anthony van den Hurk'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hurk, Rize'ye gelerek yeni ekibine katıldı.

Anthony van den Hurk'un karnesi:

21.812 Dakika
299 Maç
113 Gol
24 Asist

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