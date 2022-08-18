Anthony Hurk Çaykur Rizespor ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Anthony Edsel Johannes van den Hurk ile iki yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki santrforun kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attığı vurgulanarak, "Anthony van den Hurk'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hurk, Rize'ye gelerek yeni ekibine katıldı.
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