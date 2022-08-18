Austria Wien Fenerbahçe canlı maç izle! Austria Wien FB maçı bedava kesintisiz canlı izleme yolları...

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.