Austria Wien Fenerbahçe canlı maç izle! Austria Wien FB maçı bedava kesintisiz canlı izleme yolları...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden devam mücadelesinde Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele için geri sayım başlarken, maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerde hedef rövanş maçı için deplasmanda avantajlı skoru elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın nereden izlenir?
Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın nereden izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya deplasmanında galibiyet arıyor. Heyecan dolu anlara sahne olacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın nereden izlenir?
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.
UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!
Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya
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- Austria Wien Fenerbahçe canlı maç izle! Austria Wien FB maçı bedava kesintisiz canlı izleme yolları...
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