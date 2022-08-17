İşte Galatasaray'ın çılgın transfer planı!
Galatasaray yıldız transferinde hız kesmeyecek gibi görünüyor. Son olarak kadrosunu Mertens ve Torreira gibi iki starla güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, rotayı iki büyük oyuncuya daha çevirdi.
Bunlardan biri, Trabzonspor 'dan ayrıldığı andan itibaren Galatasaray'a önerilen, fakat ilk etapta sıcak bakılmayan Anthony Nwakaeme. Yüksek maaş talebinde artık ısrarcı olmadığı belirtilen Nijeryalı hücumcuyla bir görüşme gerçekleştiren Galatasaray Yönetimi, işi bir anda bitirme noktasına getirdi.
Cim Bom'un her an Nwakaeme transferini açıklayabileceği belirtiliyor. Ancak yıldız yağmuru, bununla da sınırlı kalmayacak.
ÖNCELİĞİ AVRUPA AMA...
Hedefteki ikinci isim; Cengiz Ünder... Bonservisi Marsilya'da bulunan Milli yıldızımız, takımın başına Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı.
Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu. Sarı-Kırmızılılar, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor.
Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.
OKAN HOCA ARAYACAK
Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.
Nwakaeme ve Cengiz Ünder ikilisinin birden Galatasaray kadrosuna katılması halinde ise oyun düzeni ve ilk 11 fazlasıyla değişecek gibi görünüyor. İlk iki haftada Kerem-Yunus ikilisinden beklediği verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar, kanatları Nwakaeme-Cengiz ikilisine emanet edebilir.
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