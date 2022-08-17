İşte Galatasaray’ın çılgın transfer planı!

Bunlardan biri, Trabzonspor 'dan ayrıldığı andan itibaren Galatasaray'a önerilen, fakat ilk etapta sıcak bakılmayan Anthony Nwakaeme. Yüksek maaş talebinde artık ısrarcı olmadığı belirtilen Nijeryalı hücumcuyla bir görüşme gerçekleştiren Galatasaray Yönetimi, işi bir anda bitirme noktasına getirdi.