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Yönetimden Kerem Aktürkoğlu’na jest! Zammı kaptı

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Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Yönetimden Kerem Aktürkoğlu’na jest! Zammı kaptı

Galatasaray, ilk 11’in değişmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun moral ve motivasyonunu yükseltmek için ekstra zam yapma kararı aldı. Takımın en kazanan oyuncuları arasında yer alan genç futbolcuyla bu ay içerisinde yeni sözleşme imzalanacak.

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