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Sassuolo'da Mert Müldür şoku!

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Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Sassuolo’da Mert Müldür şoku!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu konuk etti. Mücadeleyi Juventus 3-0 kazanırken, Sassuolo forması giyen Milli futbolcu Mert Müldür, maçın ilk dakikalarında sakatlanarak sedye ile oyun alanından ayrılmak zorunda kaldı.

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