Fenerbahçe'den 'Cristiano Ronaldo' açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından kendisine yöneltilen, "Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor musunuz" sorusuna, "Evet, Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe'ye gelmeyecek." diyerek yanıt verdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, baştan sonra rahat bir oyunla 6-0 kazandı.
CRISTIANO RONALDO FENERBAHÇE İDDİALARI
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo iddialarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
"RONALDO İLE ARKADAŞIZ AMA..."
Jesus, bir basın mensubunun sorusu üzerine yaptığı açıklamada Ronaldo ile arkadaş olduğunu ancak Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin altını çizerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe ye gelmeyecek." dedi.
"10 GOL ATABİLİRDİK"
Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Maça çok iyi başladık. Tempolu ve sert başladık. İlk 15 dakikada golü bulduk. Hedefimiz kazanmaktı ve kazandık. Valencia ve King çok iyi oynadı. Güzel bir galibiyet aldık.
Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Osayi-Samuel dışında Burak Kapacak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
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