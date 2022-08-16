Fenerbahçe’den ’Cristiano Ronaldo’ açıklaması

"RONALDO İLE ARKADAŞIZ AMA..."

Jesus, bir basın mensubunun sorusu üzerine yaptığı açıklamada Ronaldo ile arkadaş olduğunu ancak Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin altını çizerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe ye gelmeyecek." dedi.