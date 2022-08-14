Manchester City İlkay Gündoğan'ı onurlandırdı
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.
İngiltere futboluna son yıllarda damga vuran Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanlığına getirildi.
"GURUR DUYUYORUM"
İlkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ RESMİ KAPTAN OLMAK..."
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.
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