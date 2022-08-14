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Trabzonspor'dan Visca'nın yerine takviye! Plan belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Trabzonspor’dan Visca’nın yerine takviye! Plan belli oldu

Trabzonspor 2'de 2 yaparak başladığı yeni sezonda Visca'nın sakatlık haberiyle yeniden gözünü transfere çevirdi. Kolu kırılan Edin Visca'nın yerine takviye için harekata geçildi.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynan Trabzonspor-Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılarak hastaneye kaldırılan Edin Visca'dan kötü haber geldi. Uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Boşnak yıldızın yerine takviye yapılması için Karadeniz ekibi transfer harekatına başladı.

Trabzonspor, kolu kırılan ve İstanbul'da ameliyat masasına yatacak Visca için "Düştüğünde kalktığında bu takım ve şanlı taraftarı daima yanı başında! En kısa sürede aramızda olacağına inancımız tam Edin Visca. Geçmiş olsun" paylaşımı yaparken, Boşnak yıldız da tüm mesajlara "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum" yanıtı verdi.

GEÇEN SEZON 13 İSİM SAKATLANDI

Süper Lig'in ikinci haftasında da şanssızlıklar artarak devam etti. Hatayspor karşılaşması öncesi Dorukhan Toköz, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç içinde de Edin Visca'nın kolu kırıldı.

Rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takımda geçen sezon 13 futbolcu sakatlık yaşamıştı. Bu isimlerden Edgar, Gervinho ve Anders Trondsen sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.

Trabzon'da Edin Visca'nın yerine takviye yapılması gündemde. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle önceliğin yerli olması planlanıyor. Ayrıca 21 yaş altı yabancı kontenjanı için de bu bölgede uygun bir oyuncu bulunması durumunda teklif yapılacağı belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, scout ekibinden oyuncu listesi istediği, menajerlerin de vakit kaybetmeden Trabzonspor'a oyuncular önermeye başladığı ifade edildi.

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