Trabzonspor’dan Visca’nın yerine takviye! Plan belli oldu

Trabzonspor, kolu kırılan ve İstanbul'da ameliyat masasına yatacak Visca için "Düştüğünde kalktığında bu takım ve şanlı taraftarı daima yanı başında! En kısa sürede aramızda olacağına inancımız tam Edin Visca. Geçmiş olsun" paylaşımı yaparken, Boşnak yıldız da tüm mesajlara "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum" yanıtı verdi.