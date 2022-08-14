14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan kolu kırılan Visca'nın yerine yeni transfer! Bordo mavililer Mountassir Lahtimi ile anlaştı

Trabzonspor'dan kolu kırılan Visca'nın yerine yeni transfer! Bordo mavililer Mountassir Lahtimi ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2022
ABONE OL
Trabzonspor’dan kolu kırılan Visca’nın yerine yeni transfer! Bordo mavililer Mountassir Lahtimi ile anlaştı

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı. Son maçta Visca'nın kolunun kırılmasıyla yeniden transfere hız veren Karadeniz Fırtınası, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Faslı Mountassir Lahtimi ile anlaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA