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Son dakika: Marc Bartra Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Son dakika: Marc Bartra Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberleri... Yeni sezona da fırtına gibi başlayan son şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Karadeniz ekibi savunma hattını güçlendirmek için Marc Bartra'yı Türkiye'ye getiriyor.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu öncesi uzun zamandır ilgilendiği İspanyol defans Marc Bartra transferini bitirdi.

Geçtiğimiz günlerce transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönmesi bekleniyor.

Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre de Bartra'yı taşıyan özel uçak bugün 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edecek.

Bartra'yı taşıyan uçağın 16.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

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