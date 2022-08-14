14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe-Austria Wien maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile oynayacağı ilk maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA