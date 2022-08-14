Okan Buruk’tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

HAKEM GALATASARAY'IN KARŞISINDAYDI

Çok az ürettik. Haris'in kafası dışında pozisyon üretemedik. Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum.