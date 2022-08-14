14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Okan Buruk'tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

Okan Buruk'tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
ABONE OL
Okan Buruk’tan Giresunspor maçı sonrası hakeme sert sözler: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk "Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'de ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarı önünde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

BİREYSEL HATA DÜŞMEMİZE NEDEN OLDU

Buruk'un açıklamaları şöyle;

Giresunspor'u tebrik ederim, çok iyi mücadele ettiler. Bekleyeceklerini ve sert defans yapacaklarını bekliyorduk. Hareketli bir oyun oynamamız gerekiyordu. Kötü ortalar yaptık. Topla buluşturamadık. Bireysel bir hata, takımımızın düşmesine yol açtı.

HAKEM GALATASARAY'IN KARŞISINDAYDI

Çok az ürettik. Haris'in kafası dışında pozisyon üretemedik. Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Bu seviyenin altında bir yönetim vardı ama Giresunspor hak etti. Onları tebrik ediyorum.

ALIŞMALARI İÇİN SÜRE GEREKİYOR

Yeni oluşan bir takımız. Birçok mevkide değişiklik oldu. Nelsson, Boey, Van Aanholt ve Kerem dışında herkes yeni geldi. Eksiklerimizi düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz ama takımın birbirine alışması için de süre gerekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA