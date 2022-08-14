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Son dakika: Bartra Trabzon'a geliyor! Bize her yer Trabzon

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Son dakika: Bartra Trabzon’a geliyor! Bize her yer Trabzon

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavililer Marc Bartra'yı Trabzon'a getiriyor. Uçaktan yapılan video paylaşımda Bartra, "Bize her yer Trabzon" ifadelerine yer verdi.

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