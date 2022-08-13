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Ozan Kabak gollerine devam ediyor! Hoffenheim galibiyete uzandı

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Ozan Kabak gollerine devam ediyor! Hoffenheim galibiyete uzandı

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Hoffenheim, Bochum'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve attığı golle galibiyete katkıda bulundu.

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