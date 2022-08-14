Ümraniyespor - Antalyaspor CANLI ANLATIM | Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat kaçta?
Süper Lig'in ikinci haftasında, Ümraniyespor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk haftadaki Fenerbahçe maçında büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor, Nuri Şahin yönetiminde oldukça başarılı sonuçlar alan Antalya ekibi karşısında 3 puan arıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. İlk haftada Kadıköy deplasmanındaki performansla dikkatleri üzerine çeken Ümraniyespor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugün saat 19.15'te oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Mehmet Türkmen olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Serkan, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.
Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
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