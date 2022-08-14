14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ümraniyespor - Antalyaspor CANLI ANLATIM | Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Ümraniyespor - Antalyaspor CANLI ANLATIM | Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
ABONE OL
Ümraniyespor - Antalyaspor CANLI ANLATIM | Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ikinci haftasında, Ümraniyespor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk haftadaki Fenerbahçe maçında büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor, Nuri Şahin yönetiminde oldukça başarılı sonuçlar alan Antalya ekibi karşısında 3 puan arıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. İlk haftada Kadıköy deplasmanındaki performansla dikkatleri üzerine çeken Ümraniyespor, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugün saat 19.15'te oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA