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Kayserispor ile İstanbulspor maçı ilk 11'ler | CANLI ANLATIM | (Kayserispor ile İstanbulspor maçı hangi kanalda?)

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Kayserispor ile İstanbulspor maçı ilk 11’ler | CANLI ANLATIM | Kayserispor ile İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Son dakika... Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Peki, Kayserispor ile İstanbulspor maçı hangi kanalda? Kayserispor ile İstanbulspor'un ilk 11'lerinde kimler var? Maçın hakemi kim? Detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA! Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında maç keyfi sürüyor. Bugün Kayerispor evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

KAYSERİSPOR İLE İSTANBULSPOR 5. RANDEVUDA

Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta Kayserispor sadece 1 kez kazanabildi.

Kayserispor ile İstanbulspor, tarihinde 5. kez karşılaşacak.

İki ekip, 2 kez Süper Lig'de, 2 kez de TFF 1. Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta 1 kez Kayserispor, 2 kez İstanbulspor kazanırken 1 maç da berabere bitti.

Son olarak 2004-2005 sezonunda iki takım karşılaştı.

Kayseri'deki maç 0-0 biterken İstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİM?

Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak.

Birincioğlu'na AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek.

KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Kayserispor - İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Y. Kayserispor XI | Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Campanharo, Bertolacci, Emrah, Gökhan, Gavranović

İstanbulspor XI | Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ferhat, Melih, Jetmir, Abazaj, İbrahim

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