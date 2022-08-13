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Manchester United ilk yarıda dört gol yedi! Sosyal medyayı sallayan olay! Brentford maçında büyük çöküş

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Manchester United ilk yarıda dört gol yedi! Sosyal medyayı sallayan olay! Brentford maçında büyük çöküş

İngiltere Premier Lig'de Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçta Brentford 35.dakikada skoru 4-0'a getirdi. Şoke eden sonuç sonrası sosyal medya yıkılırken kırmızı şeytanlar eleştiri yağmuruna tutuldu.javascript:;

İngiltere Premier Lig'e adım atan Erik ten Hag için yollar bir hayli zor olacak gibi gözüküyor. Manchester United'ın yeni menajeri ilk hafta sahasında yenildikten sonra bu kez de Brentford'a karşı oldukça zor anlar yaşadı.

Premier Lig'in 2. haftasında Brentford'ın konuğu Manchester United oldu. Mücadelenin ilk yarısında resmen Kırmızı Şeytanlar için kabus oldu.

Manchester United ilk yarıda kalesinde 4 gol birden gördü. 10. dakikada DaSilva, 18'de Jensen, 30'da Mee, 35'te de Mbuemo'nun golleriyle Brentford ilk yarıdan güçlü rakibine büyük şok yaşattı.

Gollerde tecrübeli kaleci De Gea'nın hatalarının olduğu da gözlerden kaçmazken, özellikle savunma hataları ManU taraftarlarını çileden çıkardı.

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