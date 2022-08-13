Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmaları başladı. Ligin ikinci haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor karşısından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Giresunspor'u ağırlayacak. İlk hafta Antalyaspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray, Giresunspor'u da mağlup ederek 3 puanı cebine koymak istiyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 2. hafta Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi saat 21.45'te başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.
Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.
SÜPER LİG'DE 15. RANDEVU
Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.
GİRESUNSPOR, İLK HAFTA MAĞLUBİYETİNİ KARŞISINDA TELAFİ ETMEK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.
Keleş, AA muhabirine, sezona iç sahada oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçıyla başladıklarını anımsattı. İlk hafta istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını düşündüğünü dile getiren Keleş, sezonun ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı.
Keleş, Galatasaray'ın ligin şampiyon adaylarından biri olduğunu ifade ederek, "İyi kadro kurdular. Başlarında da iyi bir hocaları var. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." dedi.
Ligde her maçın zor olduğuna işaret eden Keleş, "Galatasaray deplasmanı bizim için çok zor geçecek. Kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanmak için hamlelerimiz var. Kaybetmemek de önemli bizim için. Adana Demirspor maçındaki puan kaybını Galatasaray deplasmanında telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.
"ANLAŞMA AŞAMASINDA OLDUĞUMUZ OYUNCULAR VAR"
Teknik direktör Keleş, transferin zor bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Planlamalarımızı yaptık. Önümüzde 1 ay gibi bir süremiz daha var. Bu dönemde oyuncularla iletişim halindeyiz. İstediğimiz oyuncular var. Anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var. Hücum bölgesine de oyuncu olacağız. Defans bölgesine de orta sahaya da oyuncu alacağız. Her bölgeye eşit şekilde planlama yapıyoruz. Kulübümüzün yapısına, oyun sistemimize uygun oyuncular arıyoruz. Bulduğumuz zaman da zaten anlaşmamızı yapıyoruz."
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- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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