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Fenerbahçe'de golcü transferinde flaş gelişme

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Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Fenerbahçe’de golcü transferinde flaş gelişme

En iyi oyuncuyu almak için forvet transferini sona bırakan Fenerbahçe, Michy Batshuayi’ye istediği an imza attıracak aşamaya getirdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez ve Moussa Dembele için son bir girişimde bulunduktan sonra son kararını verecek.

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