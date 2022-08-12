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Son dakika: Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftanın programı belli oldu

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Son dakika: Süper Lig’de 3, 4 ve 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. haftaların müsabaka programı belli oldu. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. (Son dakika spor haberleri...)

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