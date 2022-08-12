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Trabzonspor Enis Bardhi transferini açıkladı!

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Trabzonspor Enis Bardhi transferini açıkladı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'yi renklerine bağladıklarını açıkladı. Bordo mavililer transfer detaylarını KAP'a yaptığı açıklamada bildirdi.

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