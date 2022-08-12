12 Ağustos 2022, Cuma
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Semih Kaya 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Semih Kaya 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya, 31 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kaya sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum." ifadelerini kullandı.

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