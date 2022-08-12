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Çıkmaza giren golcü transferinde son bomba Keita Balde

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Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Çıkmaza giren golcü transferinde son bomba Keita Balde

Senegalli forvet Keita Balde, geçen sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe’nin gündeminde. Samatta ve Berisha ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı- Lacivertliler’in bonservisi elinde olan Balde için harekete geçtiği belirtildi

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