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SON DAKİKA! Fenerbahçe ve Trabzonspor’a ceza!

SPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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SON DAKİKA! Fenerbahçe ve Trabzonspor’a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) aldığı kararları duyurdu. Buna göre; Trabzonspor'a 56 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 271 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

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