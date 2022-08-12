Marc Bartra Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu için prensip anlaşmasına varıldı
Son olarak Enis Bardhi'yi kadrosuna katan Trabzonspor stoper transferi için ise İspanyol futbolcu Marc Bartra'da sona yaklaştı. Yıldız oyuncu için kulübü Real Betis ile prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Enis Bardhi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren bordo-mavililerde, stoper transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.
Trabzonspor bir süre önce gündemine aldığı İspanyol stoper Marc Bartra'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, tecrübeli stoperin transferi konusunda Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.Trabzonspor, oyuncuyla arasındaki son pürüzleri de giderip transferi resmen açıklamak istiyor.
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