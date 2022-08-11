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Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Trabzonspor’un yeni transferi Enis Bardhi Trabzon’a geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Enis Bardhi sözleşme imzalamak için Trabzon’a geldi.

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