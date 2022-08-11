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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Spor Toto Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelirken mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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