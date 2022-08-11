Galatasaray’dan Erden Timur açıklaması: Saldırının nedeni 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

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