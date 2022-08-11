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Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması: Saldırının nedeni 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku

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Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Galatasaray’dan Erden Timur açıklaması: Saldırının nedeni 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku

Galatasaray'da Erden Timur hakkında ortay açıkan iddialar sonrası sarı kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken, zamanlamanın da manidar olduğunun altı çizildi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkında gün içinde özellikle sosyal medyada cemaat liderinin toplantısında olduğuna dair görüntüler paylaşılmıştı. Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Haberlerin gerçeklik payının olmadığının altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

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