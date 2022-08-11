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7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 11.08.2022
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7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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