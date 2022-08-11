Michy Batshuayi Fenerbahçe’de! Sarı lacivertliler Chelsea ile bonservis için görüşmelere başladı! Bomba transfer iddiası...

Ali Koç ve ekibi, bu isimlerden alınabilecek her türlü olumsuz yanıta karşı B planını da Michy Batshuayi olarak belirlemişti. Sörloth, Aboubakar ve Gomez'le şu an için anlaşamayan Kanarya rotasını bir anda Batshuayi'ye çevirdi.