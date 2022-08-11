Michy Batshuayi Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler Chelsea ile bonservis için görüşmelere başladı! Bomba transfer iddiası...
Son dönemde forvet konusunda yaşadığı sorunu kökten çözmek isteyen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Michy Batshuayi ile anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertliler Chelsea ile Batshuayi'nin bonservisi konusunda görüşmelere başladı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. İşte detaylar...
Geride bıraktığımız sezonun başında Beşiktaş 'a büyük umutlarla gelen Michy Batshuayi sezonu 14 gol, 5 asistle tamamlasa da camiasından geçer not alamamıştı. Attığı gollerin yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelen Belçikalı futbolcu sezonun sona ermesiyle kulübü Chelsea'ye döndü.
FENERBAHÇE NET BİR FORVET İSTİYOR
İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe devreye girmişti. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Joshua King ve Joao Pedro takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler bir de net bir forvet oyuncusu istiyor.
SÖRLOTH VE ABOUBAKAR OLMADI
Bu parelelde gündemde tanıdık isimlerden Alexander Sörloth ile Vincent Aboubakar yer alırken, Valencia'dan da Maxi Gomez ismi ciddi şekilde listenin üst sıralarında yazıyor.
EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
Fenerbahçe Michy Batshuayi tecrübeli oyuncuyla el sıkıştı. Chelsea'nin kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için kulüpler arasında da görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanabileceği de gelen haberler arasında.
Hatırlanacağı üzere Michy Batshuayi'nin ismi bir dönem Trabzonspor 'la da anılmıştı.
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