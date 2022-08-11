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Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İngiliz West Ham United talip

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Fenerbahçeli Attila Szalai’ye İngiliz West Ham United talip

İngiliz takımlarından West Ham United, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdi. West Ham Szalai'yi hem stoper hem de sol bek oynayabildiği için yakından takip ediyor. İşte detaylar...

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