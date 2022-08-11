Slovacko - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko - FB maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme linki!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Avusturya takımı Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler canlı yayın için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Slovacko - FB maçı canlı izleme detayları...
Temsilcimiz Fenerbahçe, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, Slovacko - FB maçı canlı izlemek için detaylar...
Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.
FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE
Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.
SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.
SLOVACKO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Kadlec, Simko, Danicek, Levin, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi (Novak), Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Serdar Dursun, Valencia
JESUS'UN 4. RESMİ MAÇI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, takımı iki maç sonucunda Dinamo Kiev'e elenen deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise 3-0'lık galibiyet yaşadığı 3. maçından sonra, takımının başında 4. Avrupa maçında...
244. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.
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- Slovacko - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko - FB maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme linki!
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