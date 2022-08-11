Slovacko - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko - FB maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme linki!

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.