CANLI | Real Madrid - Eintracht Frankfurt canlı skor! Real Madrid - Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt saat 22.00'de UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma futbol tarihi için de ayrı bir önem taşıyor. Bu karşılaşmada, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa’da ilk kez uygulanacak. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Finlandiya'nın Başkenti'ndeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için karşılaşacak.
TAM 62 YIL SONRA YENİDEN
Taraflar, 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.
REAL MADRİD - FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.
Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, N'Dicka, Knauff, Sow, Rode, Lenz, Lindstrom, Götze, Borre
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REAL MADRİD - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Finlandiya'nın Başkenti'ndeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak. Maç TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.
YENİ SİSTEM İLK KEZ KULLANILACAK
Bu karşılaşmada, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.
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